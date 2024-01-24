3 صواريخ.. تفاصيل هجوم الحوثيين على سفينة أمريكية في البحر الأحمر

قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ على سفينة حاويات ترفع العلم الأمريكي بعد عبورها خليج عدن.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها، أنه “لا أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية بعد الهجوم”.

وكان البيت الأبيض، قال اليوم الأربعاء، إن هناك تقارير أولية تشير إلى أن الضربات الأمريكية على أهداف الحوثيين أتت بنتائج فعالة.

وكان السيناتور الديمقراطي، تيم كين، قال اليوم الأربعاء، إن الكونجرس الأمريكي لم يأذن بأي عمل عسكري ضد الحوثيين في اليمن أو البحر الأحمر.

وحسب شبكة “إم إس إن بي سي” الأمريكية، قال كين، إن “رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، جعل إسرائيل أقل أمنا من خلال محاربته قيام الدولة الفلسطينية”.