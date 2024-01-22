البيت الأبيض يكشف مصير أوكرانيا حال توقف المساعدات الأمريكية

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الإثنين، إنه من الممكن أن تسحب الدول الغربية دعمها من كييف إذا لم يدعم الكونجرس الأمريكي تخصيص مساعدات جديدة لأوكرانيا.

وأضاف كيربي، خلال المؤتمر الصحفي: "يجب أن نتوقع أن يتخذ بعض حلفائنا وشركائنا قرارات مختلفة إذا رأوا أن القيادة الأمريكية متعثرة أو أن الولايات المتحدة تتخلى عن دعمها لأوكرانيا".

وتابع قائلا: "سيكون لهذا عواقب وخيمة محتملة على أوكرانيا".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن روسيا مستعدة للمفاوضات بشأن أوكرانيا، ولكن ليس حول كيفية إبقاء قادة كييف الحاليين في السلطة.

وأضاف لافروف، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا: “اسمحوا لي أن أذكركم أننا لم نرفض قط... وبقينا دائما على استعداد للمفاوضات. المفاوضات لم تكن حول كيفية إبقاء قادة نظام كييف في السلطة والانغماس في أوهامهم، بل حول التغلب على إرث النهب المدمر الذي دام عشر سنوات".

وتابع: “يجب الاستماع بعناية إلى موقف روسيا بشأن أوكرانيا بينما لا يزال هناك وقت”.

وأوضح وزير الخارجية الروسي، أنه “إذا أوقفت كييف الحرب فإن ذلك سينقذ حياة مئات الآلاف ممن تحاول أسرهم إرسالهم للموت من أجل المصالح الغربية”.