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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المجر تقف كالشوكة في الحلق لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي |ماذا يحدث؟

المجر وأوكرانيا
المجر وأوكرانيا

قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، إن المجر تصر على أن قرار الاتحاد الأوروبي بدء محادثات الانضمام مع أوكرانيا كان خطأ.

وأضاف زيجارتو في تصريحات صحفية خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "أواخر العام الماضي، اتخذ المجلس الأوروبي قرارا سيئا ببدء محادثات الانضمام مع أوكرانيا"، مضيفا أن المجر لا تريد المشاركة في هذا بأي شكل من الأشكال أو تحمل أي مسؤولية عن عواقب هذا القرار.

وتابع وزير الخارجية المجري: "سنواصل التمسك بهذا الموقف، على الرغم من أننا ندرك أن الآخرين يسعون إلى تشويهه".

وخلال قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي انعقدت في بروكسل يومي 14 و15 ديسمبر الجاري، فشل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في إقناع زعماء الاتحاد الأوروبي الآخرين بتأجيل المحادثات مع أوكرانيا التي يرى أنها ليست مستعدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. 

وفي الوقت نفسه، اختار عدم عرقلة بقية أعضاء الاتحاد الأوروبي وخرج من قاعة المؤتمر عندما كانوا يصوتون على هذه المسألة، الأمر الذي يتطلب إقراره بالإجماع. 

وبعد ذلك، قال أوربان إن محادثات الانضمام مع أوكرانيا ستستمر لفترة طويلة، وإذا رأت المجر أن هذه العملية تضر بمصالحها فسيكون بمقدورها وقفها.

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