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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على آخر موعد للتقديم بالمنح الدراسية المقدمة من دولة المجر

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن المنح التنافسية المقدمة من دولة المجر (هيئة تمبس).

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جامعة عين شمس

أوضح الدكتور عبد الله سامى المشرف العام على مكتب رعاية المبعوثين أن المنح مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه باللغة الإنجليزية وفي أى من تخصصات الرياضيات والفيزياء وتكنولوجيا المعلومات والتعليم التكنولوجي وكذا  في أى مجال من مجالات الاهتمام بما فيها مجال دراسة الطب وطب الأسنان والصيدلة.

 

وأشار إلى أن آخر موعد لتقديم المستندات لإدارة البعثات هو يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024.

وللمزيد من المعلومات عن مجالات المنحة وطريقة التقدم، برجاء زيارة الرابط التالي:

https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/207

أوصى المؤتمر السنوي لزراعة الكلى والأعضاء والمناعة في دورته الثالثة بجامعة عين شمس، بضرورة متابعة المتبرعين وتشجيع كل مركز على وجود عيادة متابعة سنوية للمتبرعين، وأهمية التواصل مع استشاري المناعة لتوضيح الارتباك في نتائج بعض الاختبارات المناعية مما يتيح اتخاذ قرار الزرع و متابعة المرضى.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس والدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.

وأكد المؤتمر على ضرورة أن يعتمد المدير الطبي لفريق زراعة الكلي من خلال الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلي والنقابة العامة للأطباء والعلاج  الحر، إضافة إلى خبرة جيدة في زراعة الكلي.

ودعا المؤتمر إلى إنشاء اعتماد خاص بالتوافق النسيجي تحت مظلة GAHAR وتمثيل خبراء علم المناعة في زرع المناعة في هذه الأفرقة العاملة،  وشملت فعاليات الدعوة الجمعيات المهنية ووكالات الاعتماد الحكومية لوضع متطلبات لمديري برامج الزراعة تشمل التعليم والتدريب المناسب لزيادة الخبرة (مثل عدد الحالات المزروعة).

يذكر أن المؤتمر أقيم على مدار ثلاثة أيام  خلال الفترة من ١١ يناير حتى ١٣ يناير الجارى ، تحت إشراف قسم زراعة الأعضاء بطب عين شمس ، وقد لاقي نجاحاً كبيراً ، وتمت خلاله مناقشة جوانب مختلفة من علم المناعة، وكذلك علم وراثة الزرع الكلوي ودور الاختبارات المناعية، والتي تلعب جزءا لا يتجزأ من قرارات التشخيص واتخاذ قرارات العلاج في عملية الزراعة.

وحضر المؤتمر الدكتور محمود المتينى رئيس برنامج زراعة الأعضاء بجامعة عين شمس ورئيس جامعة عين شمس السابق والدكتور مجدى الشرقاوى رئيس المؤتمر ورئيس قسم الكلي بطب عين شمس بكلية الطب والدكتور أحمد حلاوة والدكتور أحمد مصطفى والدكتور طارق الطنطاوى والدكتور مدحت عسكر سكرتارية المؤتمر.

كما شارك في فاعليات المؤتمر علماء مصر ببريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، إضافة إلى مختلف الجامعات المصرية والمعهد القومي للكلي و معهد ناصر ووزارة الصحة المصرية.

مكتب رعاية المبعوثين جامعة عين شمس المنح التنافسية دولة المجر Jobs Education

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