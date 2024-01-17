خبير يقدم نصائح مهمة للطلاب الراغبين في الالتحاق بـ الجامعات الأهلية والخاصة

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الجامعات الأهلية في تحسين جودة التعليم وخلق بيئة منافسة شريفة، موضحًا أن تلك الجامعات، تعتبر رافدًا حديثا ومتميزا في ميدان التعليم العالي، وتسعى جاهدة لتطوير برامجها الدراسية وتقديم تعليم عالي المستوى بمستويات دولية.

تنسيق الجامعات الأهلية 2024

وأكد الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الجامعات الأهلية تلعب دورًا حيويًا في تحسين المشهد التعليمي في مصر، وتوفير فرص تعليمية متميزة، مشيرًا إلى أنه يتعين على الطلاب الراغبين في الالتحاق بـ الجامعات الأهلية والخاصة لـ الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الجاري، البحث عن الجامعة التي تلبي احتياجاتهم وتوفر لهم البيئة المثلى لتحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية.

التطور السريع في مجال التعليم العالي

وقال أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إنه في ظل التطور السريع في مجال التعليم العالي، تلعب الجامعات الأهلية دورًا حيويًا في تحسين مستوى التعليم وتجاوز التحديات، ويظهر الالتزام برفع مستوى الجودة والتميز الأكاديمي لتلك الجامعات، هو أمر يعود بالفائدة على الطلاب والمجتمع بشكل عام.

رفع جودة التعليم

وأوضح أن الجامعات الأهلية تلعب دورًا فعالًا في رفع جودة التعليم في البلاد، من خلال التركيز على التحديث المستمر للبرامج الدراسية واعتماد أحدث الأساليب التعليمية، حيث تسعى هذه الجامعات إلى توفير بيئة تعليمية تتميز بالتقنيات الحديثة والتفاعل الفعال.

شراكات دولية

وأشار إلى أن الجامعات الأهلية تسعى إلى تحقيق مستويات دولية من خلال إقامة شراكات مع كبرى الجامعات الدولية، موضحًا أن هذه الشراكات تمثل جسرًا يربط الطلاب بتجارب تعلم عالمية، مما يسهم في توسيع آفاقهم التعليمية وتطوير مهاراتهم بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل العالمي.

أهمية الجامعات الأهلية

وأوضح أن أهمية الجامعات الأهلية والخاصة تتمثل في العناصر التالية:

ركيزة تعليمية متينة:

تسعى الجامعات الأهلية لبناء ركيزة تعليمية متينة تعتمد على معايير الجودة الدولية، مما يضمن تأهيل الطلاب للمنافسة في ساحة العمل العالمية.

توفير برامج حديثة:

يتم تصميم البرامج الأكاديمية لتلبية احتياجات السوق، مع التركيز على التخصصات العلمية الحديثة والمطلوبة في عصر التكنولوجيا.

البرامج والتخصصات:

تنوع الاختيارات:

تقدم الجامعات الأهلية مجموعة واسعة من البرامج والتخصصات، مما يتيح للطلاب اختيار المجال الذي يتناسب مع شغفهم واهتماماتهم.

التركيز على التخصصات الحديثة:

تشجع هذه الجامعات على تقديم التخصصات التي تعكس التطورات في العلوم والتكنولوجيا وتلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة.