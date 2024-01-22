أوكرانيا تسقط الصاروخ الروسي Kh-59 فوق منطقة ميكولايف

أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، اليوم الاثنين صاروخًا جويًا روسيًا موجهًا من طراز Kh-59 أطلقته قاذفة مقاتلة من طراز Su-34.

قال الجيش الأوكراني في بيان له: "خلال تنبيه جوي يتعلق بنشاط طيران تكتيكي للقوات الروسية في جنوب أوكرانيا، أطلقت طائرة مقاتلة روسية من طراز Su-34 صاروخًا جويًا موجهًا من طراز Kh-59. ودمرت قوات الدفاع الجوي الصاروخ فوق منطقة ميكولايف"، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

بحسب الجيش الأوكراني، أصاب حطام الصاروخ مبنى خارج الخدمة، مما أدى إلى اشتعال النيران في سقفه. وأضاف التقرير أن رجال الإطفاء أخمدوا الحريق على الفور، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.