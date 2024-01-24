سيناتور أمريكي: الكونجرس لم يأذن بأي عمل عسكري ضد الحوثيين في اليمن

قال السيناتور الديمقراطي، تيم كين، اليوم الأربعاء، إن الكونجرس الأمريكي لم يأذن بأي عمل عسكري ضد الحوثيين في اليمن أو البحر الأحمر.

وحسب شبكة “إم إس إن بي سي” الأمريكية، قال كين، إن “رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، جعل إسرائيل أقل أمنا من خلال محاربته قيام الدولة الفلسطينية”.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية حثت الصين على المساعدة في صد الحوثيين بالبحر الأحمر.

أمريكا طلبت من الصين حث إيران على كبح جماح الحوثيين

وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة طلبت من الصين حث إيران على كبح جماح الحوثيين المدعومين منها الذين يهاجمون السفن التجارية في البحر الأحمر، لكنها لم تر أي علامة تذكر على المساعدة من بكين، وفقًا لمسئولين أمريكيين.

وأثار المسئولون الأمر مرارًا وتكرارًا مع كبار المسئولين الصينيين في الأشهر الثلاثة الماضية، وطلبوا منهم نقل تحذير إلى إيران بعدم تأجيج التوترات في الشرق الأوسط بعد هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل والحرب التي تلت ذلك.