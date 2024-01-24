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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صاروخان من الحوثيين .. البحرية البريطانية تكشف تفاصيل الحادث الأمني في البحر الأحمر

صواريخ حوثية
صواريخ حوثية

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها تلقت بلاغا عن حادث أمني على بعد 50 ميلا بحريا جنوبي المخا في اليمن.

وقالت هيئة البحرية البريطانية في بيان لها، إن سفينة تجارية أبلغت عن حدوث انفجار على بعد 100 متر تقريبا من جانبها الأيمن في البحر الأحمر.

وأضافت هيئة البحرية البريطانية، أن السفينة التجارية وطاقمها بخير ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار بها.

وعلى جانب آخر، أفادت وسائل إعلام يمنية، أن مليشيات الحوثي أطلقوا صاروخا من جنوبي تعز نحو باب المندب، كما أطلقوا صاروخا ثانيا من البيضاء نحو خليج عدن.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث العسكري باسم مليشيات أنصار الله "الحوثيين"، يحيى سريع، أنه تم تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة شحن عسكرية أمريكية ( أوشن جاز OCEAN JAZZ ) في خليج عدن في البحر الأحمر، وذلك بصواريخ بحرية مناسبة.

قال المتحدث العسكري باسم مليشيات الحوثي في بيان له عبر قناته على تليجرام، إن جماعة الحوثي تؤكد أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب.

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