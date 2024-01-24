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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض : الضربات الأمريكية على أهداف الحوثيين نتائجها فعالة

الحوثيين
الحوثيين

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن هناك تقارير أولية تشير إلى أن الضربات الأمريكية على أهداف الحوثيين أتت بنتائج فعالة.

وكان السيناتور الديمقراطي، تيم كين، قال اليوم الأربعاء، إن الكونجرس الأمريكي لم يأذن بأي عمل عسكري ضد الحوثيين في اليمن أو البحر الأحمر.

وحسب شبكة “إم إس إن بي سي” الأمريكية، قال كين، إن “رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، جعل إسرائيل أقل أمنا من خلال محاربته قيام الدولة الفلسطينية”.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، بأن الولايات المتحدة حثت الصين على المساعدة في صد الحوثيين بالبحر الأحمر.

سيناتور أمريكي: الكونجرس لم يأذن بأي عمل عسكري ضد الحوثيين في اليمن

صاروخان من الحوثيين .. البحرية البريطانية تكشف تفاصيل الحادث الأمني في البحر الأحمر

وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة طلبت من الصين حث إيران على كبح جماح الحوثيين المدعومين منها الذين يهاجمون السفن التجارية في البحر الأحمر، لكنها لم تر أي علامة تذكر على المساعدة من بكين، وفقًا لمسئولين أمريكيين.

الحوثيين البيت الأبيض

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