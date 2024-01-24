عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: أمريكا تنشر أسلحتها النووية في 5 دول أعضاء بحلف الناتو

النووي الأمريكي
النووي الأمريكي

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن أمريكا تنشر أسلحتها النووية على أراضي خمس دول أعضاء في حلف الناتو منذ سنوات عديدة.

وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب مشاركته في فعاليات مجلس الأمن الدولي، أن "الأمريكيين يحتفظون بأسلحتهم النووية على أراضي خمس دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي منذ فترة طويلة، منذ عقود عديدة، ويتم تدريب مواطني هذه الدول على استخدام هذه الأسلحة النووية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال لافروف، إن لا أحد في العالم يريد حرباً كبري، وروسيا هي آخر من يريد ذلك.

بيان عاجل من روسيا بشأن وقف إطلاق النار في غزة

بالأقمار الصناعية.. لافروف: روسيا كان بإمكانها رصد هجوم 7 أكتوبر قبل وقوعه

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي عقب مشاركته في فعاليات مجلس الأمن الدولي، ردا على سؤال حول المخاوف في العالم فيما يتعلق بالوضع الحالي للعلاقات الروسية الأمريكية: “على ما يبدو، يمكننا القول أن الكثيرين الآن يدقون ناقوس الخطر بسبب تزايد التصعيد والخطاب الحربي.. حسنًا، نعم، ربما لا أحد يريد حربًا كبيرة.. وروسيا هي آخر من يريد ذلك”.

أمريكا حلف الناتو الاسلحة النووية روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

معاه في المستشفي.. شاهد أول ظهور لياسمين عبدالعزيز خلال زيارتها لأحمد العوضي

اتهامات إسرائيل وتأثير أزمة الملاحة على مصر.. السيسي يكشف الحقائق

قرار عاجل ضد شبكة فساد مسئولين بوزارة الري.. خاص

قرار جمهوري بتعيين المستشار حمادة الصاوي رئيسا بـ استئناف القاهرة

بسمة وهبة توجه رسالة للفنانة المتسببة في طلاق العوضي.. ماذا قالت؟

القناة 13 العبرية: الرئيس السيسي يرفض تلقي اتصال من نتنياهو

تونس تودع أمم إفريقيا.. وتأهل مالي وجنوب إفريقيا وناميبيا لدور الـ16

موضوعات متعلقة

21 جنديا إسرائيليا.. قيادي بكتائب القسام يكشف تفاصيل عملية المغازي

وزيرة خارجية جنوب إفريقيا تسافر إلى لاهاي قبل قرار العدل الدولية بشأن إسرائيل

شاهد.. الآلاف يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة باتفاق فوري لإطلاق سراح الرهائن

الأكبر منذ عقود.. حلف الناتو يعلن بدء مناورات “المدافع الصامد”

"قصص خيالية".. المستشار الألماني يكشف حقيقة تخليه عن منصبه مبكرا

لافروف: الوقاحة تسري في دماء القيادة الأوكرانية

القناة 13 العبرية: الرئيس السيسي يرفض تلقي اتصال من نتنياهو

بيان عاجل من روسيا بشأن وقف إطلاق النار في غزة

ترشيحاتنا

تفوق عملات 4 دول عربية .. ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

بعد إيقافه رسميا| الركراكي يتابع مباراة المغرب وزامبيا من المدرجات بأمم إفريقيا..شاهد

اندلاع حريق في مخزن أخشاب بالسلام

حسين زين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى عيد الشرطة الـ 72

يمكنها سحق ترامب.. هل تترشح ميشيل أوباما عن الديمقراطيين في انتخابات 2024؟

لم يعد أمامي الكثير.. توني كروس يلمح لقرب اعتزاله كرة القدم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكوب سمسم ودقيق .. طريقة عمل كيلو طحينة بأقل التكاليف

دانتيل .. ظهور جريء لـ ابنة رانيا يوسف | صور

غرامة مالية وإيقاف|قرار مفاجئ ضد مدرب منتخب المغرب.. ما موقفه بأمم أفريقيا؟

"الطلاق بيحلي".. إطلالات أثارت الجدل لـ3 فنانات بعد الانفصال آخرهن ياسمين عبدالعزيز|شاهد

فيديو

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

فتح إيده وقفلها كتير.. تحليل لغة جسد محمد صلاح أثناء المؤتمر الصحفي

كنت زي القمر.. تشويه وجه ريهام سعيد على يد طبيب تجميل مشهور

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ