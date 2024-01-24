روسيا: أمريكا تنشر أسلحتها النووية في 5 دول أعضاء بحلف الناتو

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن أمريكا تنشر أسلحتها النووية على أراضي خمس دول أعضاء في حلف الناتو منذ سنوات عديدة.

وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب مشاركته في فعاليات مجلس الأمن الدولي، أن "الأمريكيين يحتفظون بأسلحتهم النووية على أراضي خمس دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي منذ فترة طويلة، منذ عقود عديدة، ويتم تدريب مواطني هذه الدول على استخدام هذه الأسلحة النووية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال لافروف، إن لا أحد في العالم يريد حرباً كبري، وروسيا هي آخر من يريد ذلك.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي عقب مشاركته في فعاليات مجلس الأمن الدولي، ردا على سؤال حول المخاوف في العالم فيما يتعلق بالوضع الحالي للعلاقات الروسية الأمريكية: “على ما يبدو، يمكننا القول أن الكثيرين الآن يدقون ناقوس الخطر بسبب تزايد التصعيد والخطاب الحربي.. حسنًا، نعم، ربما لا أحد يريد حربًا كبيرة.. وروسيا هي آخر من يريد ذلك”.