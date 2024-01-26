مطار القاهرة يحرر 31 محضر ضبط جمركيًا في النصف الأول من يناير|صور

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الادارة المركزية ، في تحرير 31 محضر ضبط جمركي خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري، منهم 14 محضر ضبط بمبني الركاب رقم 3 ، و تسعة محاضر في مبني الركاب رقم 2 بقيادة احمد سعد المدير العام ، واخيرا ثمانية محاضر بمبني الركاب رقم 1.

جاءت تفاصيل الضبطيات كما يلي :

- محضر ضبط مخدرات متنوعة ابرزها العقاقير المدرجة بجداول المخدرات ، و ٤ محاضر ضبط لمعادن ثمينة عبارة عن سبائك ذهبية بكميات مختلفة تم اخفائها بإمعان رغم قرار رئيس مجلس الوزراء بإعفائها من الجمارك وسداد القيمة المضافة فقط.

- 4 محاضر ضبط لمستلزمات طبية منهم ثلاثة لمستلزمات أسنان، ومحضر ضبط لتليفونات محمولة، ومحضر ضبط أسلحة بيضاء لكمية كبيرة من الخناجر والمطاوي و "البلط" ومحضر ضبط نقد بكمية ٤٠٠ الف دولار امريكي اخفاهم راكب افريقي عربي في قاعات سحرية بالحقائب وانكر حوزته لها رغم سماح القانون له بالدخول باي كمية شرط الافصاح اذا زاد المبلغ عن عشر الاف دولار لتحرير اقرار افصاح عملة دون اي مقابل او معوقات من نسختين يحتفظ الراكب بنسخة والاخري تعرض علي وحدة غسل الاموال .

تم تحرير المحاضر بالعرض علي الدكتور ماجد موسى رئيس الادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وبمتابعة مستمرة من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ، ودعم ومساندة من الدكتور محمد معيط وزير المالية.