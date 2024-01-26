البحيرة: سقوط أمطار.. وطوارئ لإزالة تراكم المياه بالشوارع

تابع المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة من خلال غرفة عمليات وإدارة الأزمات بالشركة أعمال رفع تجمعات المياه من الشوارع والميادين حيث تعرضت المحافظة منذ أمس لأمطار من متوسطة الي غزيره متقطعة علي بعض مراكز ومدن المحافظة.

وعلي الفور قامت سيارات شفط وكسح المياه بجميع فروع الشركة برفع مياه الأمطار منذ مساء أمس والعمل متواصل بالشوارع والميادين حتى الان وجميع تمركزات سيارات ومعدات الشركة في حالة عمل دائم علي مدار اليوم ومتابعه لحظه بلحظه



وأشار نشأت الي قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الشركة بالتعامل مع تراكمات مياه الأمطار، كما لم تتعرض الطرق بالمحافظة إلى أي مشكلة وجميعها مفتوحة، إذ تشهد المحافظة موجة من الطقس البارد وغير المستقر مع نشاط للرياح الخفيفة.

وطالب نشأت، كافة فروع الشركة باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار، التي ستشهدها المحافظة طبقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موجهًا بسرعة أعمال سحب وتصريف تراكمات مياه الأمطار في حالة سقوطها لعدم تعطيل حركة المشاة والمرور