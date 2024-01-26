افتتاح مشروعات التجديد والتطوير بـ قصر العينى .. جامعة القاهرة في أسبوع

الخشت: عمليات التطوير والتحديث تتم وفق أحدث الوسائل والنظم الطبية وطبقا للمعايير العالمية

الخشت يوجه بظهور النتائج تباعا ومرعاة المنحنى الاعتدالي وقواعد الإنصاف في التصحيح

شهدت جامعة القاهرة على مدار الأسبوع الماضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بها، وفي هذا الملف، يرصد موقع “صدى البلد”، حصاد أبرز أخبار جامعة القاهرة خلال الأسبوع المنقضي.

افتتح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والأستاذ هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، عددًا من مشروعات التطوير والتجديدات بكلية طب قصر العيني، ضمن عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات جامعة القاهرة، وفي إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية بما يساهم في النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.

حضر الافتتاح الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، ووكلاء الكلية، وأعضاء مجلس إدارة المستشفيات، والأستاذة مى أبو النجا وكيل أول قطاع مكتب محافظ البنك المركزي، والأستاذة غادة توفيق مستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، والدكتور أشرف الحفناوى وكيل مساعد محافظ البنك المركزي للقطاع الطبي.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن عمليات التطوير والتحديث بمستشفيات جامعة القاهرة تتم وفق أحدث الوسائل والنظم الطبية وطبقًا للمعايير العالمية.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن مشروع تطوير المستشفيات الجامعية هو أحد المشروعات الضخمة التي تنفذها جامعة القاهرة منذ سنوات لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى على أعلى مستوى، وخطت خطوات سريعة لإنجازه باعتباره مشروع قومي يخدم قطاعًا جماهيريًا كبيرًا من المرضى بالمجتمع المصري، ويندرج تحته عدة مشروعات فرعية تشمل مستشفيات قصر العيني، ومستشفيات الأطفال أبو الريش المنيرة والياباني، والمنيل التخصصي، والمعهد القومي للأورام، ومستشفى ثابت ثابت، لافتًا إلى أن الجامعة تسخر إمكانات مستشفياتها وتضع خبرة كبار أساتذتها لتطوير المنظومة الصحية بالكامل.

وتضمنت الافتتاحات، تجديد قسم الحالات الحرجة بقصر العيني، حيث تم الانتهاء من كافة أعمال التجهيز الخاصة بالبنية التحتية للوحدة بتكلفة بلغت 30 مليون جنيه، وتم عمل منظومة تكييف مركزي شاملة التهوية بكافة مشتملاتها من شيلرات ووحدات مناوله ووحدات تهوية ووحدات فلترة ووحدات تعقيم للهواء، وعمل شبكة تغذية كهربائية بالكامل للقدرة الكهربائية لتغذية المعدات بالطاقة والإنارة، وعمل منظومة الاتصالات والتيار الخفيف والإنذار بجانب صيانة وإصلاح الشبكة القديمة مع تنفيذ شبكة إنترنت جديدة.

وشملت تغيير شبكة الغازات الطبية بالكامل، وإحداث عمليات تجديد شاملة لدورات المياه الخاصة بالدور الثاني بالوحدة تضمنت إعادة العزل ومعالجة الخرسانات، وتجديد شبكة المياه والصرف وتركيب الأجهزة الصحية، مشيرًا إلى إنشاء غرفتين للنفايات وتجهيزات الصرف والتغذية بالمياه والتهوية، والانتهاء من أعمال التشطيبات، والمحارة، والدهانات، وتركيب الرخام والسيراميك والبورسلين، والأسقف المعلقة، بالإضافة إلى الأعمال المعدنية والستائر.

كما تم افتتاح الوحدة الرابعة لقسم طب الحالات الحرجة (الإيكمو) بمستشفى 185 بتكلفة بلغت 150 مليون جنيه بتمويل كامل من البنك المركزي والبنك الأهلي المصري، وهي أول وحدة متخصصة تقدم خدمة شاملة لمرضى الإيكمو وأعلى مستويات الرعاية الفائقة من المستوى الأول ( critical care unit Level1 (Super ICU) بتصميم فريد من نوعه، مشيرًا إلى أن الوحدة تستوعب ثمانية مرضى في غرف منفصلة خاصة، وتضم غرفة عمليات وقسطرة هجينة هي الأحدث في العالم مزودة بكبسولة لمنع العدوى، ومناظير صدر، وجهاز هضم وغسيل كلوي متقطع ومستمر، إلى جانب تركيب 4 أجهزة إيكمو الأحدث في العالم، وتكييف مركزي متغير بين ضغط الهواء الإيجابي والسلبي، وأسرة خاصة تُعد الوحيدة من نوعها في مصر، وأحدث أجهزة العلاج الطبيعي، ومعمل، وقاعة محاضرات.

على الجانب الأخر ،أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء كليات جامعة القاهرة، أمس الأربعاء 24 يناير، امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي أداها نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف الفرق الدراسية بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/ 2024، وفي إطار من الانضباط والالتزام الكامل بالتعليمات والتوجيهات والضوابط الامتحانية الصادرة عن رئيس الجامعة، وقواعد العملية الامتحانية وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، وتوفير أقصى درجة من الانضباط وكل ما يحتاجه الطلاب داخل اللجان، بما يضمن سير الامتحانات بالشكل الأمثل.





كما أعلن الدكتور الخشت، أنه بعد مرور 24 ساعة على انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، بدأ عدد من الكليات إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول عقب انتهاء عملية التصحيح الإلكتروني والرصد التي بدأت مباشرة فور الانتهاء من كل امتحان، حيث أعلنت اليوم عدد من الكليات منها كلية التربية للطفولة المبكرة ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول للفرق الدراسية الأربعة.





وكان الدكتور محمد الخشت، وجه مع بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول، بانتظام أعمال الكنترولات بالكليات بالتوازي مع عقد الامتحانات، وإتمام التصحيح والرصد مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية وإتاحتها إلكترونيًا على مواقع الكليات وظهورها تباعا ومرعاة المنحنى الاعتدالي وقواعد الإنصاف في عمليات التصحيح.