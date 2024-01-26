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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

ميلوني تثمن جهود مصر للتهدئة في الشرق الأوسط.. وتؤكد: التنسيق مستمر لاستعادة الاستقرار

صدى البلد

 ثمنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الجهود المصرية للتهدئة، وتواصل مصر مع كافة الأطراف لإعادة الأمن إلى المنطقة.

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي، من رئيسة وزراء إيطاليا "جورجيا ميلوني"، سبل تعزيز التعاون المشترك بما يتفق مع العلاقات التاريخية التي تربط الدولتين والشعبين الصديقين، وكذلك الأوضاع الإقليمية وبالأخص في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الجانبين أبديا ترحيبهما بالزخم الكبير الذي تشهده العلاقات في كافة المجالات، وبحثا كيفية مواصلة دفعها إلى آفاق أرحب.

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السيسي يبحث مع رئيسة وزراء إيطاليا سبل إنهاء الحرب في غزة

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واستعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غز وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مشدداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في هذا الصدد بما يتسق مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

استمرار الحرب في غزة له تداعياته كبيرة على أمن الإقليم

وجدد الرئيس السيسي في هذا الصدد التحذير من أن استمرار الحرب في غزة ستكون له تداعياته الكبيرة على أمن الإقليم، مشدداً على أن السعي لاستعادة الاستقرار وتحقيق العدل يرتبط بإيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية يفضي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

من جانبها.. ثمنت رئيسة الوزراء الإيطالية، الجهود المصرية للتهدئة، وتواصل مصر مع كافة الأطراف لإعادة الأمن إلى المنطقة، وقد تم التوافق على استمرار التنسيق والتشاور بهدف استعادة الاستقرار الإقليمي.

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