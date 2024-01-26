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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيطاليا: الحوثيون أخطر من حماس وحزب الله ويجب محاربتهم

البحر الأحمر
البحر الأحمر

أعرب وزير الدفاع الإيطالي، جيدو كروزيتو، اليوم الجمعة، عن استعداد بلاده لتولي قيادة المهمة الأوروبية في البحر الأحمر.

وحذر كروزيتو من أن الحوثيين لديهم إنتاجهم العسكري الخاص وأخطر من حماس وحزب الله.

وشدد الوزير الإيطالي على ضرورة أن تبدأ المهمة الأوروبية في البحر الأحمر أن تبدأ بأسرع وقت ممكن.

وكان وزير الدفاع الإيطالي قد ناقش، في وقت سابق، خططا لتعزيز بعثة أوروبية في المنطقة كرد فعل على تهديدات الحوثيين، بهدف إشراك البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في المبادرة.

وقبل قليل، أعلنت البحرية بريطانية، اليوم الجمعة، عن تلقيها بلاغ بحادث جديد على بعد 60 ميلا بحريا من ميناء عدن.

وقالت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) إنها تلقت اليوم الجمعة تقريرا عن حادث هجوم على سفينة تجارية على بعد 60 جنوب غرب ميناء عدن اليمني حيث تهاجم جماعة الحوثي السفن.

وأشارت إلى أنه تم سماع صوت انفجار ورؤية صواريخ على مسافة 60 ميلا بحريا جنوب غرب المدينة اليمنية.

وأضافت الهيئة البحرية التجارية أن السلطات تحقق في الحادث ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل.

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