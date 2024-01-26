أتلتيكو مدريد يصطدم بقاهر برشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، التي أجريت اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن مواجهة قوية ستجمع بين أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو، فيما يلتقي مايوركا مع ريال سوسييداد.

ومن المقرر أن يقام الدور نصف النهائي من مباراتي ذهاب وعودة في شهر فبراير المقبل، على أن يقام النهائي في السادس من أبريل

وتأهل أتلتيكو مدريد إلى نصف النهائي بعدما أطاح بإشبيلية بهدف نظيف في ربع النهائي، فيما أقصى أتلتيك بيلباو، خصمه برشلونة بنتيجة 4-2.

من ناحيته، أطاح ريال مايوركا بجيرونا، بالفوز عليه 3-2، أما ريال سوسييداد انتصر 2-1 على سيلتا فيجو.