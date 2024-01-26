خلاف على نزع الأجهزة| ماذا حدث في غرفة العامري فاروق قبل الوفاة بيوم.. بسمة وهبة تجيب

كشفت الإعلامية بسمة وهبة، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

العامري فاروق

ماذا حدث للعامري فاروق خلال الساعات الأخيرة؟

وقالت وهبة، خلال برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية المحور، مساء الجمعة، إن العامري فاروق كان قد توفى إكلينيكيًا، متابعة: "كان على أجهزة التنفس الصناعي، وكل أجهزة متوقفة ما عدا القلب".

وأضافت: "لحد إمبارح قلبه كان بينبض، وكان فيه خلاف بين الأسرة والمقربين، هل نرحمه وكفاية ونشيل الأجهزة، ولا ما ينفعش نعمل كده؛ لأنه ما زال على قيد الحياة؟.. والكابتن محمود الخطيب كان حاضرًا هذا النقاش".

وأوضحت: "قالوا: اللي يحسم الأمر الأطباء، وخصوصًا طبيب قلب، والطبيب وجد القلب لسه بينبض، فقرروا إنه يسيبوه على الأجهزة، ده كان إمبارح".

واختتمت: "النهاردة أمر الله نفد، توقف قلبه، وتم الإعلان بشكل رسمي عن وفاة العامري فاروق، بعد صراع مع المرض لأكثر من 80 يوما، ربنا يرحمه".

بديل العامري فاروق في الأهلي

عقب انتهاء مجلس إدارة النادي الأهلي من مراسم الدفن وتلقي واجب العزاء، سيتطرق النادي لشغل منصب نائب الرئيس في الفترة المقبلة، بما ينص عليه القانون.

وسيعود النادي الأهلي لاستكمال مجلس الإدارة، في وجود نائب رئيس جديد، بعد العودة للوائح، حيث تنص على خوض انتخابات على هذا المنصب فقط.

ومن المنتظر أن يقوم النادي الأهلي بالدعوة لانتخابات جديدة على منصب نائب الرئيس فقط، على أن يشغل هذا المنصب أحد الأعضاء الحاليين لحين انتخاب شخص جديد.

وفاة العامري فاروق

عزاء العامري فاروق الموعد والمكان

تقرر إقامة عزاء نائب رئيس النادي الأهلي، وزير الرياضة الأسبق، العامري فاروق، الإثنين المقبل في مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

وتوفي العامري فاروق اليوم الجمعة عن 53 عاما بعد صراع مرير مع المرض.

وكتب خالد العامري شقيق وزير الرياضة الأسبق، في منشور على حسابه الشخصي على فيسبوك، قائلا: بنفوس راضية وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره محتسبين صابرين، أنعى أخي الغالي الشريف: العامري فاروق العامري وزير الرياضة الأسبق، نائب رئيس النادي الأهلي عن عمر 53 عاما بعد صراع مع المرض لمدة 80 يوما، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يرزقه الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب أو حساب أو عتاب”.

ومكث العامري في المستشفى منذ نوفمبر الماضي بعد إصابته بنزيف في المخ إثر سقوطه بالنادي الأهلي.