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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

بعد إدانة «العدل الدولية» لإسرائيل.. الحرية المصري: نأمل بالمزيد من القرارات الحاسمة

صدى البلد

ثمن حزب الحرية المصري، قرارات محكمة العدل الدولية التي اتخذتها اليوم ضد إسرائيل، خاصة إنها أمرت باتخاذ كافة التدابير في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية، وإقرارها بحق الفلسطينيين في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.

وقال الحزب، في بيان، إنه يأمل في المزيد من القرارات الحاسمة من محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب والإبادة الجماعية في غزة، مؤكدا أن قرارات المحكمة الدولية اليوم أكدت على جرائم إسرائيل بالقطاع وضرورة وقفها.

وأكد الحزب في بيانه، أن مصر ستظل داعمة للحقوق الفلسطينية، وأنه على إسرائيل ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وشدد الحزب على ضرورة تنفيذ ما أقرت به المحكمة بالزام إسرائيل أن تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وأن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر، ومنع التدمير في قطاع غزة.

ونوه الحزب، بأنه على جميع الدول في العالم أن تقف موقفا حاسما وإنسانيا تجاه الشعب الفلسطيني، وضرورة حل الأزمة، والالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية في حماية المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ الأبرياء.

محكمة العدل الدولية إسرائيل الإبادة الجماعية الفلسطينيين حزب الحرية المصرى

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