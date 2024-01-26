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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير فلسطيني: إسرائيل تعرضت للمحاسبة للمرة الأولى أمام محكمة دولية

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

أكد وزير الشؤون الاجتماعية الفلسطينية أحمد مجدلاني، أن اليوم تاريخي بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بخصوص القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى أن إسرائيل تعرضت للمحاسبة للمرة الأولى أمام محكمة دولية والقانون الدولي.

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وأضاف مجدلاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "إسرائيل تصرفت منذ إنشائها في عام 1948 على الأراضي الفلسطينية باعتبارها فوق القانون الدولي، كما تصرفت خارج المسائلة والمحاسبة بفعل الحماية التي قدمتها لها أمريكا والدول الغربية".

وتابع الوزير الفلسطيني: "اليوم تاريخي أيضا بسبب استعادة الهيبة والاحترام للقانون الدولي والشرعية الدولية، وقرار المحكمة ملزم لإسرائيل بموجب الاتفاقيات الدولية، وإسرائيل كما هو معتاد بالنسبة لقرارات الشرعية الدولية أبدت عدم اهتمامها واستعدادها ما أقرته المحكمة". 
 

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