ننشر أسماء متوفى ومصابي حادث في مركز بالدقهلية

حصل “ صدى اليلد ” على أسماء حادث تصادم دراجتين بخاريتين على طريق سرنجا كفر سرنجا وهم محمد احمد احمد الاشقر ٥٠ عاما جثه هامدة ومقيم كفر سرنجا.



كما استقبل المستشفى ثلاثة مصابين آخرين وهم اسامه رمضان علي الاشقر ٥٥ عاما مصاب بكسر بالقدم اليسري وجروح بالوجه ومقيم كفر سرنجا ورضا محمد رضا ٢٠ عاما مصاب باشتباة كسر بالجمجمه وصبري محمد محمد عبد الرحمن ٤٩ عاما مصاب بجرح متهتك بالركبه اليسري ومقيمين كفر النعمان التابعة للمركز ..



وتلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من مركز شرطة ميت غمر يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتان بخاريتان على طريق سرنجا كفر سرنجا أمام مصنع هانى صقر للطوب ووجود متوفي ومصابين .



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين دراجتان بخاريتان مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين وتم نقل الجثه والمصابين إلى مستشفى ميت غمر .



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات