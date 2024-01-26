الدقهلية .. إصابة اثنين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق جمصة الدولى

أصيب شاب وفتاة بإصابات متفرقة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق جمصه الدولى وتم نقل المصابين إلى مستشفى جمصه لتلقى العلاج اللازم .

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارامن مأمور قسم شرطة جمصة بانقلاب سيارة ملاكى على طريق جمصه الدولى امام السجن ووجود مصابين .

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة كلا من محمد. ال. ع. ب 27 عاما ومقيم كفر البطيخ بدمياط باشتباة كسر باليد اليسري وما بعد الارتجاج واسراء م. س. ا. 32 عاما ومقيمة الاسكندرية باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالوجه والجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى جمصه لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة .