مفاجأة كشفها بوتين.. ماذا حدث لطائرة الأسرى الأوكرانيين؟

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع الطلاب المشاركين في نظام الدفاع الجوي، وقال خلاله إن الطائرة الروسية من طراز "إيل-76" أصيبت في منطقة بيلجورود إما من قبل نظام الدفاع الجوي الفرنسي أو منظومة باتريوت الأمريكي.





وأضاف بوتين: "إما أنهم "الجيش الأوكراني" تلقوا تعليمًا سيئًا، أو أنهم يتعلمون بشكل سيئ بمفردهم، أو أنهم غير قادرين على إدارة مثل هذه الأنظمة بشكل صحيح، وعلى الأرجح، هذه أنظمة باتريوت أمريكية، أو أنظمة دفاع جوي أوروبية، وعلى الأرجح فرنسية”، وأشار إلى أنه سيتم تقديم إجابة دقيقة في غضون “يومين”.



وشدد الرئيس الروسي على أن الصواريخ التي أسقطت الطائرة التي كانت تقل أفرادا عسكريين من القوات المسلحة الأوكرانية الأسرى انطلقت من الأراضي الأوكرانية.

وتدعي لجنة التحقيق أن الأسلحة الصاروخية المضادة للطائرات كانت موجودة في قرية ليبتسي بمنطقة خاركوف.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.