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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مبيعات سلسلة Galaxy S24 تحطم الأرقام القياسية خلال أسبوع

سلسلة Galaxy S24
سلسلة Galaxy S24

حققت شركة سامسونج مبيعات قياسية فيما يتعلق بالطلبات المسبقة لسلسلة Galaxy S24، حيث حققت السلسلة رقماً قياسياً  للبيع المسبق لأول مرة في تاريخ سلسلة Galaxy S في كوريا الجنوبية. 

 

ووصلت الطلبات المسبقة لهواتف Galaxy S24 إلى 1.21 مليون خلال أسبوع بعد الكشف الرسمي عنها، وبالمقارنة، ارتفعت الطلبات المسبقة لسلسلة Galaxy S23 السابقة إلى 1.09 مليون خلال نفس الإطار الزمني.

 

كما حطمت أيضًا سلسلة هواتف Galaxy S24 الرقم القياسي لمتوسط المبيعات اليومية، وعلى وجه التحديد، حققت الهواتف متوسط مبيعات يومي بلغ 173 ألف وحدة خلال فترة الطلب المسبق. 

 

واستحوذ هاتف Galaxy S24 Ultra الأفضل في السلسلة على 60% من إجمالي وحدات الطلب المسبق. وفقًا لـ GizChina.  

 

وحصل هاتف Galaxy S24 Plus، الذي يمتلك 21% من جميع الهواتف المباعة في مرحلة ما قبل البيع فيما حقق هاتف Galaxy S24 الأساسي 19٪ من المبيعات.
 

 

 

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