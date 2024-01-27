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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل فطائر الجبن بالنعناع| بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل فطائر الجبن
طريقة عمل فطائر الجبن بالنعناع

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، طريقة عمل فطائر الجبن بالنعناع بمذاق لذيذ وشهي.

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مقادير  فطائر الجبن بالنعناع
العجينة:
4 كوب دقيق
 ملعقة ونصف صغيرة ملح
ربع  كوب سكر
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية ناعمة
3/4 كوب حليب دافئ
3/4 كوب ماء دافئ
4 ملعقة كبيرة زبدة لينة
ملعقة ونصف صغيرة عصير ليمون


للتمليع:
1 ملعقة كبيرة زبدة مذابة
نصف ملعقة صغيرة نعناع مجفف
الحشو:
300 كوب جبن ابيض كريمي
1 ملعقة كبيرة نعناع مجفف

طريقة تحضير فطائر الجبن بالنعناع
1. العجينة : في وعاء الخلاط ضعي ٤/٣ ٣ كوب دقيق، الملح، السكر، الخميرة، ثبتي مضرب العجين، شغلي لبضع ثوانٍ لتختلط المكونات مع بعضها.

2. أضيفي الحليب، الماء، الزبدة، عصير الليمون، شغلي لتحصلي على عجينة ناعمة، مع إضافة مزيد من الدقيق حسب الحاجة، ولكن من الأفضل أن تبقى العجينة لينة جدا.

3. بعد أن تتشكل العجينة شغلي لمدة 3 دقائق على سرعة بطيئة. ابعدي المضرب، اتركي العجينة في الوعاء، غطيها بفوطة المطبخ، اتركيها ترتاح 5 دقائق.

4. أحضري طبق فرن مقاس 9 × 13 بوصة، امسحيها بطبقة وفيرة من الزبدة، اتركيه جانبا.

5. الحشو: في طبق ضعي الجبن والنعناع، اهرسي الجبن لتصبح لينة.

6. ضعي العجينة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق. افرديها لتصبح مستطيل مقاس 9 × 13 بوصة تقريبا. باستعمال سكين او قطاعة البيتزا قطعي العجينة إلى 16 مربعا.

7. ضعي قليلا من الجبن في وسط كل مربع.

8. اجمعي أطراف العجينة فوق الجبن لتغطيته جيدا ثم اجمعيها بين كفيك لتصبح مثل الكرة. تأكدي من إغلاقها جيدا.

9. ضعي كرات العجينة في الطبق بحيث تكون الجهة الناعمة من الكرة إلى أعلى.

10. للمحافظة على العجينة لينة أثناء الخبز، بللي أصابعك بقليل من الماء وامسحي سطح العجينة. غطي العجينة بفوطة مطبخ مع الحرص على عدم التصاق الفوطة بالعجينة، ضعي الطبق في مكان دافئ حوالي 20 دقيقة ليتضاعف الحجم.

11. ثبتي الرف الشبكي الأوسط، سخني الفرن لدرجة حرارة 180، اخبزي الفطائر لمدة 15 دقيقة لتصبح ذهبية اللون.

12. بعد إخراج الفطائر مباشرة امسحي السطح بالزبدة المذابة والنعناع.
 

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