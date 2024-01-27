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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ساب سيرة كبيرة... سيف زاهر ينعي بحزن العامري فاروق

سيف زاهر
سيف زاهر

نعي الإعلامي سيف زاهر، العامري  فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق  عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب سيف زاهر بحزن  عن العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي و وزير الرياضة الأسبق :"كان أسطورة في الإدارة.. وساب سيرة كبيرة"..  

واتخذ النادي الأهلي، اليوم الجمعة، أول قرار رسمي له بعد وفاة العامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء، اليوم، بسبب المرض الذي كان يعاني منه خلال الأشهر الماضية.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "إلغاء جميع مظاهر الاحتفال في المباراة الودية بين الأهلي وحتا الإماراتي بسبب وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي".

كان العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال تواجده بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة منذ فترة طويلة وتم نقله إلى مستشفى المعلمين، قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر، وخضع لعملية جراحية دقيقة في المخ.

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