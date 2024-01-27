سميحة أيوب: فيلم ليلة العيد يناقش قضايا النساء المظلومات.. وأحببت دوري فيه

كشفت الفنانة سميحة أيوب عن سعادتها بعرض فيلم ليلة العيد بعد سنوات من تأجيل طرحه في السينمات .

وقالت الفنانة القديرة سميحة أيوب في تصريحات خاصه لصدي البلد : فيلم ليلة العيد يناقش قضايا النساء المظلومات في المجتمع ، والعمل تدور احداثه في ليلة واحدة ، حيث يوضح انه من الممكن ان تجتمع الالام الناس في ليلة واحدة .

واضافت الفنانة القديرة سميحة أيوب : احبتت الدور بشدة ؛ إذ اجسد داخل الاحداث شخصية إمراة صعيدية حاربت من اجل ان تحصل علي حقها في الميراث بعد ان رفض اشقائها الذكور ان تحصل عليه .

وتعرض فيلم «ليلة العيد» لعدة تأجيلات بعد فقط 3 أيام من إنطلاق تصويره عام 2021 قبل موسم دراما رمضان، وذلك بسبب إصابة الفنانة يسرا بوعكة صحية ، أدت إلى إعلان الشركة المنتجة تأجيل استكمال تصويره إلى بعد إجازة عيد الفطر بسبب انشغال أبطال الفيلم بتصوير مسلسلات وأعمال أخرى.

وبعد استئناف تصوير الفيلم والانتهاء منه قررت الشركة المنتجة تأجيل العمل لأكثر من عامين دون الكشف عن أسباب للتأجيل ليتم أخيرًا وبشكل مفاجىء طرح البوسترات الدعائية الخاصة للفيلم وإعلان موعد طرحه في 25 يناير الجاري لينافس ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام ويستعد لاستقبال الجمهور أخيرًا.

ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات؛ بسبب عدم تفهّم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المُثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.

وفيلم "ليلة العيد" بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، سلوي عثمان ، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالخ، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.