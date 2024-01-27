الكرملين: ندرس بعناية خطط ألمانيا لـ"احتواء روسيا"

أعلن الكرملين أن موسكو تدرس "بعناية" الخطط التي تعكف ألمانيا على وضعها "لاحتواء روسيا"، منتقدا اعتماد برلين طريق "المواجهة الحاسمة" مع موسكو، في وقت استبعد فيه وزير الدفاع الألماني أن يهاجم الجيش الروسي حلف الناتو في الوقت الراهن.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في إحاطة صحفية، الجمعة، ردا على سؤال عن عزم ألمانيا وضع خطة لاحتواء روسيا: "حقيقة أن ألمانيا سلكت طريق المواجهة الحاسمة مع روسيا ليست سرا على أحد. من هذه الناحية لا جديد في تلك الخطة".

وأضاف: "لكن، بالطبع، مع الأخذ بعين الاعتبار هذا المزاج المعروف في برلين، نحتاج إلى التعرف بعناية على مثل هذه الخطة ودراستها بعناية".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "د ب أ"، نقلا عن رئيس القيادة الإقليمية للجيش الألماني، الجنرال أندريه بوديمان، أن السلطات الألمانية ستقدم بحلول أبريل المقبل خطة دفاع تشغيلية هي الأولى من نوعها منذ نهاية الحرب الباردة، تتضمن الإجراءات التي يجب على قوات الأمن ومختلف المؤسسات والصناعة اتخاذها "في حالة الحرب" مع روسيا.

وتهدف الخطة الجديدة، التي نشأت، حسب بوديمان، "من الوضع الأمني ​​والتهديد الحالي في ألمانيا وفي جميع أنحاء أوروبا"، إلى "شبكة أفضل" بين القوات المسلحة والسلطات الأمنية والحماية المدنية والصناعات، حيث سيحدد المشروع "كيفية المضي قدما معا في حالة التوترات والدفاع".

وفي منتصف شهر يناير الجاري، نقلت مجلة "بيلد" عن وثيقة سرية للجيش الألماني، أن ألمانيا تستعد لحرب بين الناتو وروسيا، والتي، وفقا لسيناريو وزاة الدفاع الألمانية، يمكن أن تندلع في صيف عام 2025.