عمرو صبحي يكتب: المرأة والتنمية المستدامة لصناعة الطيران

‎تعد صناعة الطيران والفضاء من بين أكثر المجالات أهمية وابتكارا في العالم، ومع ذلك، فهي أيضا واحدة من أكثر المجالات التي يهيمن عليها الذكور، حيث لا تشكل النساء سوى نسبة ضئيلة من الأدوار المهنية في هذا القطاع. يمثل هذا الافتقار إلى التنوع مشكلة كبيرة، حيث لا تمنح النساء عادة نفس الفرص التي يمنحها الرجال للنجاح في هذه الصناعة. بالنظر إلى هذه المسألة، يجب على قادة الصناعة اتخاذ خطوات لمكافحة عدم المساواة بين الجنسين في مجال الفضاء الجوي والطيران لتعزيز الشمولية وتكافؤ الفرص للمرأة.

‎في حين أن موضوع اليوم العالمي للمرأة لهذا العام المتمثل في تبني المساواة جعل قادة الصناعة في جميع أنحاء العالم يعيدون تقييم استراتيجيات الجذب والاحتفاظ بهم في اليوم، فمن المهم التأكد من أن مؤسستك لديها ثقافة الإدماج والانتماء على مدار السنة. تسليط الضوء على أهمية ثقافة مكان العمل الشاملة، وفي احصائيات بحثية عن العاملين في بيئة العمل تقوم بها منظمات دولية تشير بان الموظفين سيتركون وظيفتهم إذا شعروا أنهم لا ينتمون إلى مكان عملهم، ويعتبر 72٪ منهم أن قيم صاحب العمل والغرض منه مهم جدا لفهم الاختلاف طبيعة الجنسين في العمل بشكل عام والأداء بشكل خاص.

ما حجم المشكلة؟

نظرا لأن حقوق المرأة قد خطت خطوات كبيرة في العقود الأخيرة، يفترضون قادة الصناعة أحيانا دون وعي أن المرأة ممثلة على قدم المساواة في مكان العمل (بالعدد فقط)أو، على الأقل، مماثلة لعدد الموظفين الذكور. ومع ذلك، فإن مشكلة عدم المساواة بين الجنسين والاختلالات في الممارسة بالنسبة للمرأة في الأدوار المهنية في صناعة الطيران والفضاء الجوي هي واحدة من أكبر التحديات التي تواجه القوى العاملة في مجال الطيران.

يشغل عدد قليل جدا من النساء مناصب قيادية عليا في صناعة الطيران والفضاء، وعلي سبيل المثال ، أقل من 6٪ من الطيارين في المملكة المتحدة البالغ عددهم 16000 طيار من النساء. بالإضافة إلى ذلك، أفاد الاتحاد الدولي لطياري شركات الطيران (IFALPA) في يناير 2020 أنه من بين 185,143 طيارا من شركات الطيران في العالم، كان هناك 9746 امرأة فقط (5.26٪)، و2630 قائدا (1.42٪). لسوء الحظ، انخفضت هذه النسبة المئوية منذ يناير 2020 بسبب التأثير السلبي لسياسات التكرار الناجمة عن كوفيد-19. تعزيزا لشدة المشكلة، وفقا للاتحاد الدولي لطياري الطيران (IFALPA) في يناير 2020 كان هناك 185,143 طيار طيران في العالم، من هؤلاء، 9,746 امرأة (5.26٪) و2630 قائدا (1.42٪) (IFALPA 2021). انخفضت هذه النسبة المئوية منذ ذلك الحين حيث تأثرت الطيارات سلبا بسياسات التكرار بسبب كوفيد-19، مما أدى إلى انخفاض أعداد الطيارات في الولايات المتحدة من 5.1٪ إلى 4.1٪. وقد يتطرق الحديث ايضا عن حجم تشغيل المراقبين الجويين من النساء لمقدمي خدمات الملاحة الجوية حول العالم بان العاملات في هذا المجال يصل أعدادهن الي مستويات منخفضة بمقارنة حجم المراقبين الجويين الذكور.

تمكين المرأة في مجال الطيران والفضاء

كانت صناعة الطيران والفضاء الجوي تهيمن عليها تقليديا الذكور، ولكن هناك أمل في أن يتغير ذلك في السنوات القادمة. يسعى قادة الصناعة بشكل متزايد إلى خدمات التوظيف للعثور على نساء موهوبات وتشجيعهن على الانضمام إلى الصناعة.

النساء مساهمات لا يقدرن بثمن في صناعة الطيران والفضاء، مما يجلب مهارات ووجهات نظر فريدة يمكن أن تساعد الصناعة على النمو والتطور. لذلك، يجب علي متخذي القرارات الاستراتيجية اتخاذ خطوات لضمان تشجيع وتمكين المرأة في هذا القطاع. لذلك، يصبح السؤال: كيف يمكنك تمكين المرأة في هذا المجال؟

١- تشجيع التنوع والتنوع بين الجنسين في مكان العمل بشكل فعال.

صناعة الطيران والفضاء هي مهارات قصيرة ومركزة ، مما يعني أنه يجب على أصحاب العمل البحث عن طرق مبتكرة لجعل النساء يعملن. يتعثر أصحاب العمل أحيانا عند محاولة تطوير استراتيجيات لزيادة التنوع بين الجنسين بشكل فعال، وليس من غير المألوف أن يكافح صاحب العمل من أجل الكشف عن أين يخطئون.

فيما يلي بعض المؤشرات الرئيسية حول كيف يمكن لأصحاب العمل تشجيع التنوع بنجاح - على وجه التحديد، التنوع بين الجنسين - في مكان العمل لتعزيز بيئة متساوية.

٢- ابق مرنا

تتمثل إحدى طرق تشجيع التنوع في مكان عملك في توفير ترتيبات عمل مرنة، والتي تسمح للموظفين بالعمل بمرونة أكبر وإدارة وقتهم الخاص. كشف تقرير عن المساواة بين الجنسين في مكان العمل لعام 2022 اعدته احدي مراكز الدراسات الأوروبية أن 60٪ من النساء في استطلاع الرأي اشارت إلى التوازن بين العمل والحياة على أنه له تأثير ملحوظ على حياتهن المهنية. غالبا ما يكون لدى النساء العاملات التزامات أخرى في الحياة، من الأسرة إلى الهوايات إلى المشاريع الشخصية، وجدول العمل المرن وفهم صاحب العمل هو إضافة هائلة للعديد من النساء اللواتي يبحثن عن عمل في هذه الصناعة.

٣- تعهدات التنوع

يجب على أصحاب العمل في القطاع أيضا الالتزام بزيادة التنوع والإدماج في مكان العمل. إن إعطاء الأولوية للتنوع وتعزيز بيئة شاملة للمرأة أمر ضروري لإظهار الموظفين المحتملين أن مؤسستك تقدر التنوع وتدفع من أجل تكافؤ الفرص للمرأة.

يمكن تقديم تعهدات التنوع من خلال تحديد وتوقيع الوثائق الملتزمة بالتنوع ومن خلال تنفيذ البرامج والمبادرات التي تعزز التنوع، مثل برامج التوجيه والتدريب على التنوع والتدريب على التوعية بالتحيز اللاواعي.

٤- مبادرات التغيير

يجب على أصحاب العمل في القطاع معالجة التفاوتات في الأجور القائمة على نوع الجنس وغيرها من المشاكل التي تجعل من الصعب على المرأة التقدم في الصناعة. واحدة من أفضل الطرق التي يمكنك من خلالها تحقيق هذا الهدف هي من خلال مبادرات التغيير الشاملة، والتي يمكن القيام بها عن طريق إلزام نفسك بالتغييرات مثل شفافية الأجور وتناوب الوظائف على أساس الجنس. بالإضافة إلى ذلك، يجب على أصحاب العمل وضع سياسات تضمن منح المرأة فرصا عادلة ومتساوية للتقدم الوظيفي.

٥-طلبات السيرة الذاتية العمياء

وأخيرا، تضمن طلبات السيرة الذاتية بشكل فعال تقييم المرشحين فقط على أساس مهاراتهم وخبراتهم بدلا من الجنس أو أي معايير أخرى غير ذات صلة. يمكن أن تساعد هذه العملية في تقليل خطر التحيز اللاواعي، وهي قضية شائعة في صناعة الطيران والفضاء الجوي.

يمكن أن تساعد طلبات السيرة الذاتية العمياء والميكنة الرقمية من خلال استخدام تطبيقات إلكترونية مبتكرة أيضا في ضمان أن تكون قرارات التوظيف عادلة وموضوعية. من خلال إزالة أي معلومات شخصية، مثل الاسم والجنس، من التطبيق، يمكن لتطبيق الوظيفة التركيز فقط على مهارات المرشح وخبرته لضمان اختيار المرشح الأنسب لوظائف الطيران، بغض النظر عن الجنس.

٥- ابتكار مخطط للتنمية البشرية توجيهي

يعد ابتكار مخطط التوجيه طريقة رائعة لمساعدة النساء على البقاء والتقدم في حياتهن المهنية في صناعة الطيران والفضاء الجوي. وابتكار المخططات التوجيهية هي منصة توجيه مصممة للنساء من قبل النساء العاملات في صناعة الطيران والفضاء.

يوفر مخطط التوجيه أل طريقة عملية لتعزيز المساواة بين الجنسين للأفراد والمنظمات والقطاع بأكمله. من خلال حلول مبتكرة، يمكن لمؤسستك التركيز بشكل أكبر على جذب الموظفات والاحتفاظ بهن بأفضل الطرق .

كيف تدعم المنظمات المرأة في الطيران والفضاء الجوي؟

قادة المنظمات الدوليه والحكومات المتقدمة حريصون على دعم أصحاب العمل في معالجة هذا الاختلال بين الجنسين وزيادة عدد النساء في صناعة الطيران والفضاء الجوي. وتقوم بذلك من خلال الحصول على مرشحات موهوبات لدعم القطاع ، ومن خلال المساعدة في خلق بيئات جذابة ومتنوعة في مكان العمل.

بالإضافة إلى ذلك، تعطي المنظمات والحكومات الأولوية للطرق الفريدة التي يمكن لأصحاب العمل من خلالها جذب المزيد من النساء إلى مكان العمل وخلق بيئة أكثر تنوعا وشمولية. توفير حلول توظيف مصممة خصيصا لجذب المزيد من النساء إلى أدوار الطيران والفضاء الجوي.