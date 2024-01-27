ارتفاع أسعار النفط عند أعلى مستوى منذ نهاية نوفمبر 2023

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية، الجمعة 26 يناير بنحو 1%، محققة أعلى مستوى منذ نهاية نوفمبر الماضي، لتسجل ثاني مكاسبها الأسبوعية على التوالي.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.84% لتبلغ عند التسوية 78.01 دولار للبرميل، في أعلى مستوى منذ 29 نوفمبر.

كذلك ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.36% لتبلغ عند التسوية 83.55 دولار للبرميل، لتصل إلى أعلى مستوى منذ 30 نوفمبر.

وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، سجلت أسعار النفط ثاني مكسب أسبوعي لها هذا العام، بعد أن عزز النمو الاقتصادي الأميركي ومؤشرات على التحفيز الصيني توقعات الطلب، في حين أضافت مخاوف الإمدادات في الشرق الأوسط مزيدا من الدعم.

سجلت الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، نموا اقتصاديا أسرع من المتوقع في الربع الرابع، حسبما أظهرت بيانات يوم الخميس

وحقق خام برنت والخام الأميركي مكاسب أسبوعية تزيد عن 6%، في أكبر زيادة أسبوعية لهما منذ الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر، ، بعد بدء الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة.

كما تلقى النفط الدعم هذا الأسبوع بفضل الانخفاض الأكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية. ذلك أن استنفاد المخزونات، وخاصة حول نقطة تسليم العقود الآجلة في بورصة نيويورك في كاشينج في أوكلاهوما وفي جميع أنحاء الغرب الأوسط، يمكن أن يخلق ضغطاً على أسعار العقود الآجلة القريبة.

كما أدى انقطاع محتمل في إمدادات الوقود بعد هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية على مصفاة نفط موجهة للتصدير في جنوب روسيا إلى دعم الأسعار.