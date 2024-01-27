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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

14.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 14.2 مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 4123 مبايعة بقيمة 8.79 مليار درهم، منها 312 مبايعة للأراضي بقيمة 2.95 مليار درهم و2696 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.84 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 210.1 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية تليها مبايعة بقيمة 103.74 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2 تليها مبايعة بقيمة 100 مليون درهم في منطقة سيح الدحل.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 133 مبايعة بقيمة 338.03 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 168.94 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 500.12 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 177.13 مليون درهم بمنطقة ند الشبا الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 78.63 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 467 مبايعة بقيمة 472.36 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 260 مبايعة بقيمة 503.98 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 234 مبايعة بقيمة 700.51 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 4.6 مليار درهم منها 87 رهن أراض بقيمة 808.88 مليون درهم و833 رهن فلل وشقق بقيمة 3.79 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 963.79 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 462 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 195 هبة بقيمة 850.43 مليون درهم كان أهمها بمنطقة ند الشبا الأولى بقيمة 136.86 مليون درهم وأخرى في منطقة بور سعيد بقيمة 95 مليون درهم.

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