إطلاق 3 صواريخ ثقيلة من لبنان باتجاه أحد مواقع الاحتلال الإسرائيلي

ذكرت قناة "الميادين", اليوم السبت, انه تم اطلاق 3 صواريخ ثقيلة من لبنان باتجاه محيط موقع "جل العلام".

وأشارت القناة الي أن "حزب الله أطلق صواريخ "بركان" على الشمال خلال الساعات الماضية .

وفي وقت سابق؛ أعلن حزب الله اللبناني أن عناصره استهدفت عند الساعة 01:00 من بعد ظهر يوم الجمعة ثكنة ‌‏"معاليه غولان" بصواريخ "فلق 1" حيث حقّقوا فيها إصابات مباشرة.‏

كان حزب الله اللبناني في وقت سابق قد شن هجوماً جوياً ‏بمسيّرتين إنقضاضيّتين على أحد مواقع منظومة الدفاع الجوّي ومنصّات القبّة الحديديّة التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب ‏مستوطنة كفربلوم حيث حققت فيه إصابات مباشرة.

كما استهدف موقع ‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابات مباشرة".

وفي وقت سابق، ‏قال حزب الله اللبناني أن عناصره استهدفت موقع ‌‏السماقة للعدو الصهيوني في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

كما تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع من جنوب لبنان باتجاه الأراضي المحتلة.

كما أعلن حزب الله اللبناني، عن استهدافه قاعدة ميرون الإسرائيلية للمراقبة الجوية في جبل الجرمق للمرة الثانية.