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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حتى نهاية الأسبوع|الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار وتحذر من منخفض جوي عنيف

فرص لسقوط الامطار
فرص لسقوط الامطار حتى نهاية الأسبوع

صرحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ان امس شهدت المحافظات أمطار متفاوتة الشدة والمحافظات الأكثر تأثرا بالامطار هي المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط،  ولكن شهدت المحافظات الداخلية كميات امطار أقل، لافتة الى انخفاض بقيم درجات الحرارة.


ووجهت غانم خلال مداخله هاتفية لبرنامج ٨ الصبح المذاع على فضائية dmc، تقديم الإعلامية داليا أشرف تحذير شديد اللهجة بانخفاض أخر لدرجات الحرارة اليوم السبت، منوهة الى  استمرارية لسقوط الامطار المتوسطة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري وامطار خفيفة في المحافظات الداخلية  اليوم.

أماكن سقوط الامطار


وكشفت غانم اماكن سقوط الأمطار أن احتمالية سقوط الأمطار الخفيفة على محافظة القاهرة الكبري وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس، ويشهد اليوم أجواء شتوية في معظم محافظات الجمهورية وذلك يحدث بفعل المنخفض الجوي الموجود بطبقات الجو العليا والذي يعمل على  وجود السحب المنخفضة والمتوسطة والتى تحجب جزء من أشعة الشمس على مدار اليوم مما يؤدي الى سقوط الأمطار.

يستمر سقوط الامطار على مدار الأسبوع على معظم محافظات الجمهورية بسبب شدة وجود المنخفض الجوي ووجود السحب المنخفضة


ومتوقع خلال هذا الاسبوع استمرارية التأثر بالمنخفض الجوي واستمرارية سقوط الأمطار على مدار هذا الأسبوع، وسوف تزيد كمية الأمطار على مدار اليوم مع يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

سقوط الامطار المتوسطة الأرصاد الجوية درجات الحرارة القاهرة المنخفض الجوي سقوط الأمطار

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