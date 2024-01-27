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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية يحققون إنجازاً فى بطولة كأس العالم للسلاح للشباب بالبحرين

صدى البلد

حقق لاعبو أندية المؤسسات العسكرية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة إنجازاً جديداً يضاف إلى سجلاتهم العامرة بالبطولات، حيث حققوا الميدالية الذهبية "فرق" فى بطولة كأس العالم للسلاح للشباب بدولة البحرين، كما حقق اللاعب محمد محمود ياسين الميدالية البرونزية فى نفس البطولة.

وقد شارك خمسة لاعبين من نادى المؤسسة العسكرية الرياضية بالهايكستب ضمن تشكيل المنتخب المصرى للسلاح "سيف المبارزة" بمشاركة 12 دولة فى بطولة كأس العالم للسلاح للشباب تحت سن 20 سنة.

وأشادت القيادة العامة للقوات المسلحة بهذا الإنجاز الرياضى، مؤكدة حرصها على تقديم جميع أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة يُحتذى بها لكل شباب الوطن.

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