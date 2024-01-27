نشرة المرأة والصحة.. خبير أبراج يكشف مفاجأة عن نتيجة مباراة مصر والكونغو.. صور وضعت ميريهان حسين في مأزق

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة مباريات مصر خلال مشاركتها في كأس الأمم الإفريقية لعام 2024، الذي يقام حاليا في كوت ديفوار.

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة لها خلال مشاركتها في أسبوع الموضة بباريس.

تصدرت الفنانة ميريهان حسين مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحاتها المثيرة للجدل حول إرتباطها.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا من حفل عيد ميلاد البلوجر زهراء ساري، الذي أثار جدلا كبيرا على السوشيال بسبب السيارة المرسيدس.