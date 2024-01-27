نشرة المرأة والصحة.. خبير أبراج يكشف مفاجأة عن نتيجة مباراة مصر والكونغو.. صور وضعت ميريهان حسين في مأزق

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:
خبير أبراج يكشف مفاجأة عن نتيجة مباراة مصر والكونغو| تفاصيل
يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة مباريات مصر خلال مشاركتها في كأس الأمم الإفريقية لعام 2024، الذي يقام حاليا في كوت ديفوار.
تعليق غير متوقع من ناقد موضة على جمبسوت غادة عبد الرازق في باريس|شاهد
حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة لها خلال مشاركتها في أسبوع الموضة بباريس.
سابني قبل الفرح... صور وضعت ميريهان حسين في مأزق|شاهد
تصدرت الفنانة ميريهان حسين مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحاتها المثيرة للجدل حول إرتباطها.
الهدية مرسيدس والحفل كأنه فرح.. بلوجر تثير الجدل بسبب عيد ميلادها.. صور
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا من حفل عيد ميلاد البلوجر زهراء ساري، الذي أثار جدلا كبيرا على السوشيال بسبب السيارة المرسيدس.