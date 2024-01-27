الهدية مرسيدس والحفل كأنه فرح.. بلوجر تثير الجدل بسبب عيد ميلادها.. صور

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا من حفل عيد ميلاد البلوجر زهراء ساري، الذي أثار جدلا كبيرا على السوشيال بسبب السيارة المرسيدس.

وقدمت صديقات البلوجر زهراء ساري هدية لها عبارة عن سيارة مرسيدس خلال الاحتفال بعيد ميلادها، وهو ما أثار الدهشة بين متابعيها، بالأضافة إلي ذلك رأي رواد السوشيال ميديا مبالغة كبيرة في الاحتفال بعيد الميلاد كأنه فرح كما وصف البعض.

من جانب أخر أثارت البلوجر جدلا بإطلالتها الملفتة، حيث ظهرت مرتدية فستان قصير للغاية باللون البيج و ذا بطانة ملفتة وهو ما عرضها للانتقاد من قبل متابعيها على السوشيال ميديا.

زهراء ساري

زهراء ساري

زهراء ساري