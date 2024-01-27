شايفة نفسي حلوة.. 10 صور تكشف عن أناقة شيماء سيف.. شاهد

تصدرت الفنانة شيماء سيف مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، بعد استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية وكشفها عن بعض الأسرار.

قالت شيماء سيف في حوارها التلفزيوني:" أنا شايفة نفسي حلوة حلاوة، ودي كارثة ..دي نعمة آه بس بيني وبين نفسي، لكن الناس بيقولولي هو أنتي مش فارق معاكي ؟ .. والله ما فارق معايا وشايفة نفسي ليدي جدا."

من جانب أخر تعتبر شيماء سيف من النجمات اللاتي يحرصن على مشاركة متابعيهم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بأبرز الصور و الإطلالات التي تظر بها.

كشفت صور شيماء سيف عن ذوقها الراقي في أختيار أزيائها وعلى الرغم من وزنها الزائد إلا أنها مواكبة لأحدث صيحات الموضة وهو ما يميزها و يجعلها محط أنظار الجميع.

إليكم الصور…

شيماء سيف

شيماء سيف

شيماء سيف

شيماء سيف

شيماء سيف

شيماء سيف

شيماء سيف

شيماء سيف

شيماء سيف

شيماء سيف

شيماء سيف