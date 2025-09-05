الأرصاد: الخريف يبدأ تدريجيًا وفرص الأمطار تتزايد في النصف الثاني من الموسم

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن فصل الخريف يتميز بكونه فترة انتقالية، حيث يشهد النصف الأول منه بعض الأيام الحارة، بينما يتجه الطقس في النصف الثاني إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع تزايد فرص سقوط الأمطار.

وأضافت أن الملابس الصيفية ستظل مناسبة حتى نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر، على أن يبدأ المواطنون في ارتداء الجاكت الخفيف اعتبارا من منتصف أكتوبر، مع ظهور نسمات البرودة خلال ساعات الليل، في حين يظل الطقس معتدلا نهارا.

وكشفت عن أن متوسط الحرارة على القاهرة الكبرى خلال الأسبوع المقبل سيتراوح بين 33 و34 درجة مئوية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة لكن بدرجة أقل من السابق.