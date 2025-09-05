25 شهيدًا اليوم في غزة.. الاحتلال يستهدف المدنيين خلال تسلم المساعدات

أفاد بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من مدينة دير البلح بقطاع غزة، أن حصيلة الشهداء منذ ساعات فجر اليوم وحتى اللحظة تجاوزت 25 شهيدًا في مختلف مناطق القطاع، جراء تصعيد جديد من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي واصلت استهداف المدنيين بشكل مباشر.

وأوضح جبر، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن 5 من الشهداء سقطوا في مدينة خان يونس، بينهم فلسطيني استُشهد بنيران الاحتلال أثناء توجهه مع عدد من المواطنين إلى مركز توزيع المساعدات الأمريكية في المنطقة الجنوبية من المدينة، مضيفا أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على الفلسطينيين المتجمعين، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة عدد آخر بجراح متفاوتة الخطورة.

وفي المحافظة الوسطى، أشار «جبر» إلى أن قوات الاحتلال فتحت نيرانها على منتظري المساعدات في المنطقة الشمالية من المحافظة، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني آخر، بالإضافة إلى إصابة عشرة مواطنين بجراح متفاوتة، بعضهم في حالة حرجة.

وتابع «جبر» أن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارة جوية على منزل سكني في مدينة دير البلح، جنوب المحافظة الوسطى، ما أدى إلى تدميره بشكل كبير، وإصابة عدد من سكانه بجراح، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة وسط أوضاع إنسانية متدهورة ونقص حاد في الخدمات الطبية والإسعافية.

