وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
حتى7مساءً .. آخر فرصة للتسجيل بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
نهلة الشربيني

 

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، أن تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة سيُغلق مساء اليوم الجمعة القادم الموافق ٥ سبتمبر ٢٠٢٥ في تمام الساعة ٧ مساءً.

التعليم العالي تدعو الطلاب تسجيل رغباتهم على الموقع قبل الموعد النهائي 

وتدعو الوزارة جميع الطلاب إلى استكمال تسجيل رغباتهم على الموقع قبل الموعد النهائي لضمان إدراجها ضمن إجراءات التنسيق للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

وأوضح مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة سوف تظهر خلال 72 ساعة من انتهاء المرحلة وغلق باب التسجيل.

موعد تسجيل طلاب الدور الثاني رغباتهم بتنسيق الجامعات 

وذلك عقب استلام الطلاب لشهادات النجاح من مدارسهم، ويأتي ذلك استكمالًا لإجراءات تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

رسميًا.. التعليم العالي تعلن موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني في تنسيق الجامعاترسميًا.. التعليم العالي تعلن موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني في تنسيق الجامعات

التعليم العالي تحدد آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025التعليم العالي تحدد آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

وتؤكد الوزارة على ضرورة الحفاظ على الرقم السري وعدم إفشائه، لضمان سرية البيانات وحماية الرغبات من التعديل.

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استكمال اعمال مراحل التنسيق بإتاحة الفرصة أمام الطلاب الناجحين في الثانوية العامة (الدور الأول، ويُستكمل لاحقًا بالطلاب الناجحين في الدور الثاني) للتقدم ضمن المرحلة الثالثة، وذلك وفق الضوابط والقواعد المنظمة لعملية القبول الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات.

اماكن التسجيل لطلاب الدور الثاني بمعامل التنسيق بالجامعات 

وتواصل معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية تقديم خدمات الدعم الفني والإرشاد الكامل للطلاب، بما يسهم في تسهيل عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، وضمان إدخال البيانات بشكل سليم وآمن.

أخطاء لا تقع بها خلال التسجيل في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعاتأخطاء لا تقع بها خلال التسجيل في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات تنسيق المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات مكتب التنسيق تنسيق الجامعات 2025

