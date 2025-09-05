قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

المتهمة
المتهمة
ندى سويفى


تباشر النيابة العامة بالقاهرة تحقيقاتها مع سيدة زعمت تعرضها للمعاكسة وسط الشارع بمنطقة الأميرية.

وطلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة لبيان ملابساتها.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة منشور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحبة الحساب بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بمعاكستها ومحاولة سرقتها بالقاهرة.

رصدت وزارة الداخلية منشور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحبة الحساب بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بمعاكستها ومحاولة سرقتها بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة ما تم تداوله، وتم تحديد القائمة بالنشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة).

وبسؤالها أقرت بإدعائها الكاذب وأنها تعانى من ضائقة نفسية منذ وفاة والدتها، وقيامها بنشر المنشور على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لكسب تعاطف أصدقائها.

تعرضها للمعاكسة النيابة العامة الأميرية

