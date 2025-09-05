قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحلة إلى أعماق التاريخ.. كنوز مدينة رومانية غارقة في مياه إيطاليا
وزير الأوقاف يشارك في صالون لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين.. السبت
سعر أعلى دولار اليوم 5-9-2025
مأساة في لشبونة.. ارتفاع ضحايا انقلاب قطار جبلي إلى 17 قتيلاً و22 جريحاً
تسريبات تكشف: سجون الاحتلال مكتظة بمعتقلي غزة
مصر تشارك في إغلاق أكبر منصة بث رياضي غير قانونية في العالم.. ضربة قاصمة لشبكات القرصنة
ترمب يوقع أمراً تنفيذياً لإعادة تسمية وزارة الدفاع بـ "وزارة الحرب"
تغييرات اضطرارية للفراعنة.. موعد مباراة مصر واثيوبيا والقنوات الناقلة
ناقد رياضي تونسي: الزمالك مطالب بسرعة حل أزمة الجزيري
شجرة عجيبة استظل تحتها النبي وباقية ليومنا هذا.. ما هي وأين توجد؟
الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة باستخدام عصي أو مواد حارقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر أعلى دولار اليوم 5-9-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد سعر أعلي دولار أمام الجنيه، استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 5-9-2025 علي مستوي الجهاز المصرفي.

سعر الدولار اليوم 

مع تعطل العمل في البنوك المصرية اعتبارا من اليوم؛ بمناسبة المولد النبوي الشريف

أعلى سعر دولار اليوم

بلغ أعلي سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.55 جنيه للشراء و 48.65 جنيه للبيع .

الدولار

آخر تحديث لأعلى سعر دولار اليوم

بلغ أكبر سعر دولار مقابل الجنيه في بنوك " بيت التمويل الكويتي، سايب، التنمية الصناعية، الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي".

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 24 ديسمبر بعد تخطيه 51

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.53 جنيه للشراء و 48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

يستمر سعر الدولار أمام الجنيه، ثباتا في بداية تعاملات اليوم الجمعة 5-9-2025 علي مستوي السوق الرسمية بمدن ومناطق الجمهورية.

سعر الدولار

تحركات الدولار

خلال الأسبوع الجاري ارتفعت سعر الدولار مقابل الجنيه مقدار 4 قروش مع آخر يوم عمل في البنوك المصرية.

سعر الدولار

إجازة البنوك

أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك المصرية مساء الأربعاء الماضي لمدة 3 أيام متصلة بسبب إجازة احتفالات المولد النبوي الشريف ومواعيد الراحة الأسبوعية للجهاز المصرفي.

سعر الدولار في مصر

أقل سعر دولار اليوم

بلغ أقل سعر دولار اليوم مقابل الجنيه نحو 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع في بنكي " قطر الوطني QNB، ميد بنكـ، كريدي أجريكول"

وصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع في بنوك “ أبوظبي الأول، التعمير والإسكان، المصري لتنمية الصادرات،نكست، المصرف العربي الدولي، البركة، أبوظبي التجاري”

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

سعر الدولار في أغلب البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل في أغلب البنوك نحو 48.53 جنيه للشراء و 48.63 جنيه للبيع في بنوك “ العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي،HSBC، المصرف المتحد، قناة السويس،الكويت الوطني، فيصل الإسلامي، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB،مصر، الأهلي المصري”

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

أعلي سعر دولار

وصل أعلي سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.55 جنيه للشراء و 48.65 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، سايب، التنمية الصناعية، الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي".

معدلات الشمول المالي

وأعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدلات الشمول المالي لتصل إلى 76.3% من إجمالي السكان البالغين (15 سنة فأكثر) حتى يونيو 2025، بما يعادل 53.8 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية عبر البنوك، البريد المصري، محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع. ويأتي هذا التطور مقارنة بنسبة 74.8% في ديسمبر 2024، في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ استراتيجية الشمول المالي 2022-2025.

وأكدت المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي أن الشمول المالي بين السيدات شهد ارتفاعًا ملحوظًا ليبلغ 70% في يونيو 2025، مقابل 68.8% في ديسمبر 2024، وذلك بفضل جهود البنك المركزي بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا وتوسيع استفادتها من الخدمات المالية الرسمية.

كما أظهرت المؤشرات استمرار نمو معدلات الشمول المالي بين الشباب، حيث بلغت 54.4% في يونيو 2025 مقابل 53.1% في ديسمبر 2024، مدعومة بقرارات البنك المركزي التي سهلت فتح الحسابات المصرفية للشباب بداية من سن 15 عامًا، بما يعزز إدماجهم في النظام المالي الرسمي.

أعلي سعر دولار اليوم مال واعمال اخبار مصر أقل سعر دولار اليوم الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنوك الدولار في البنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

يصل إلى 270 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

التضخم

رئيس اتحاد بنوك مصر يزف بشرى بشأن أسعار الفائدة .. فيديو

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

زيزو

تجاوز للضوابط.. زيزو يحذف اعتذاره لجماهير الأهلي بعد رفض الجهاز الفني

تغيير اسم مطار برج العرب

رسميا .. إعلان تغيير اسم مطار برج العرب الدولي إلى مطار الإسكندرية

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 5-9-2025

يصل إلى 5800 جنيه| سعر المتر للأراضي المتميزة في 8 مدن جديدة

يصل لـ5800 جنيه| سعر متر الأراضي المتميزة في 8 مدن وكراسة الشروط

ترشيحاتنا

حلاوة المولد

في نص ساعة اعملى حلاوة المولد .. سمسمية وحمصية وفولية

جورجيو ارماني

وفاة النجم العالمي .. من هو جورجيو أرماني وما مهنته القديمة

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

بالصور

في نص ساعة اعملى حلاوة المولد .. سمسمية وحمصية وفولية

حلاوة المولد
حلاوة المولد
حلاوة المولد

وفاة النجم العالمي .. من هو جورجيو أرماني وما مهنته القديمة

جورجيو ارماني
جورجيو ارماني
جورجيو ارماني

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

فيديو

أرمله حلمى بكر

ليه كل أصحابي عندهم بابا وأنا لأ؟.. أرملة حلمي بكر تكشف عن وجع بنتها

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد