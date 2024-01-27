خبير أبراج يكشف مفاجأة عن نتيجة مباراة مصر والكونغو| تفاصيل

يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة مباريات مصر خلال مشاركتها في كأس الأمم الإفريقية لعام 2024، الذي يقام حاليا في كوت ديفوار.

تأهل المنتخب المصري بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا إلي الدور الـ 16، وذلك بثلاثة تعادلات، بنتيجة واحدة 2 - 2 أمام موزمبيق وغانا وكاب فيردي.

يستعد المنتخب المصري لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية في العاشرة مساء الأحد المقبل في دور الستة عشر بكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ ، مما يشكل حالة من القلق بين الجمهور.

لذا كشف أحمد شاهين، خبير الأبراج، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي عن توقعاته لمنتخب مصر أمام مواجهة الكونغو.

كتب أحمد شاهين في منشوره:"ستفوز مصر على الكونغو الديمقراطية فى دور الـ١٦من كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤."