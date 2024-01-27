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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خبير أبراج يكشف مفاجأة عن نتيجة مباراة مصر والكونغو| تفاصيل

خبير أبراج يكشف مفاجأة
خبير أبراج يكشف مفاجأة عن نتيجة مباراة مصر و الكونغو| تفاصيل

يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة مباريات مصر  خلال مشاركتها في  كأس الأمم الإفريقية لعام 2024، الذي يقام حاليا في كوت ديفوار.

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ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية| تفاصيل

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بعد تنبأها بطلاق ياسمين عبدالعزيز والعوضي|ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتصريح جديد

تأهل المنتخب المصري بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا إلي الدور الـ 16، وذلك  بثلاثة تعادلات، بنتيجة واحدة 2 - 2 أمام موزمبيق وغانا وكاب فيردي.

يستعد المنتخب المصري  لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية في العاشرة مساء الأحد المقبل في دور الستة عشر بكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ ، مما يشكل حالة من القلق بين الجمهور.

لذا كشف أحمد شاهين، خبير الأبراج، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي عن توقعاته لمنتخب مصر أمام مواجهة الكونغو.

كتب أحمد شاهين في منشوره:"ستفوز مصر على الكونغو الديمقراطية فى دور الـ١٦من كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤."

 

مصر مبارايات مصر كأس الأمم الافريقية منتخب الكونغو المنتخب المصري

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