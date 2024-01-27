عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يعلن انطلاق المرحلة الأولي من الموجة الــ22 لإزالة التعديات

إزالة التعديات
إزالة التعديات

أعلن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون عن انطلاق الموجة الــ 22 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف وذلك إعتباراً من اليوم السبت الموافق 27 يناير الجاري وحتى 12 أبريل 2024.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجستي لتحقيق المستهدف من الموجه بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة.

محافظ المنوفية يحيل واقعة تزوير في محررات رسمية بالباجور للنيابة العامة

الملتقى العلمي الأول للجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم بصيادلة المنوفية.. تفاصيل

وأكد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ كافة الإزالات والمتابعة الميدانية المستمرة على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخري وتفعيل محاضر التبوير للحالات التي تم تنفيذ الإزالة ولم تعود لطبيعتها الزراعية مرة أخرى ، فضلاً عن الاستمرار في الرصد الفوري لكافة المخلفات أو أية تعديات فى المهد وإزالتها فوراً تحقيقاً للصالح العام مع إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة ، مؤكداً ضرورة توثيق أعمال الإزالة وإعداد تقارير يومية دقيقة ومفصلة بما تم إزالته على أرض الواقع .

وأوضح محافظ المنوفية أن الوحدات المحلية بنطاق مراكز ومدن المحافظة شهدت اليوم حملات مكثفة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة وحالات البناء بدون ترخيص ، لافتاً أنه لن يتم التهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي ، مشيراً الي استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل الفورى مع حالات الإبلاغ عن أية تعديات جديدة.

وأكد المحافظ أنه يتابع عن كثب الحالة العامة لتنفيذ أعمال الموجة الــ 22 من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوقوف على التعامل اللحظي مع التعديات المخالفة تنفيذاً لدولة القانون .

يذكر أن الموجه الــ 22 سيتم تنفيذها علي 3 مراحل ، المرحلة الأولي بدأت عملها اليوم ومستمرة حتى 16 فبراير القادم، والمرحلة الثانية ستبدأ عملها في 24 فبراير وحتى 15 مارس القادم، أما المرحلة الثالثة ستبدأ عملها في 23 مارس القادم وحتى 12 أبريل 2024.

إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه البناء بدون ترخيص المتابعة الميدانية المتغيرات المكانية الموجه الـ 22 لإزالة التعديات املاك الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

عكس التوقعات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت |كم يصل سعر الكيلو؟

سعر الدولار اليوم السبت 27-1-2024 أمام الجنيه

مرتب فيتوريا يثير غضب حسام حسن وصدمة حسن شحاتة

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

سيف زاهر: صفقات من العيار الثقيل في الزمالك ولاعب مفاجأة

الساعات الأكثر برودة والصغرى تلامس الصفر| تحذير عاجل بشأن طقس اليوم

ترشيحاتنا

استدرجها للشقة و اغت.صبها.. قرار رادع من المحكمة للمتهم

مسلحون مجهولون يقت.لون 9 أجانب في جنوب إيران

تم الإتفاق..الزمالك يعلن خلال ساعات عن صفقة جديدة مدوية

اركب رينو سانديرو 2017 "اوتوماتيك" بأحسن سعر للمستعمل

صحف السعودية: المملكة ترحب بقرار «العدل الدولية».. جوتيريش: قراراتها مُلزمة.. والقصف الإسرائيلي يشتدّ

الداخلية تلاحق تجار العملة.. سقوط أحدهم بعد محاولة لغسل 50 مليون جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الهدية مرسيدس والحفل كأنه فرح.. بلوجر تثير الجدل بسبب عيد ميلادها.. صور

شايفة نفسي حلوة.. 10 صور تكشف عن أناقة شيماء سيف.. شاهد

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى الهندى إعصار -2

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على جمبسوت غادة عبد الرازق في باريس|شاهد

فيديو

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

إلهام شاهين: رنة فيلم يا دنيا يا غرامي على موبايلي طول العمر|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: المرأة والتنمية المستدامة لصناعة الطيران

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ