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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلاف على الميراث.. شخص ينهى حياة شقيقه الأكبر دهسا في الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقى شخص  مصرعه إثر قيام شقيقه بدهسه لخلافات بينهما على الميراث بأحد المناطق بالدقهلية.

 
تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من  قسم شرطة ثان المنصورة بورود بلاغ  من أهالى منطقة كفر البدماص بمصرع شخص دهسا بسيارة على يد شقيقه الاصغر .


انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع محمد سليمان احمد ٤٤ عاما  مقيم كفر البدماص التابعة للقسم  على يد شقيقه الاصغر  ويدعى سامح ٣٢ عاماحيث قام بدهسه بالسيارة لخلافات بينهم على الميراث.


وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وتم نقل الجثه إلى مشرحه المستشفى الدولى وتحرر  عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة 

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