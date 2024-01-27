روي فيتوريا قبل لقاء الكونغو: لا وقت للبكاء على رحيل محمد صلاح

شارك الأعلامي أحمد شوبير، تصريحات روي فيتوريا مدرب المنتخب الوطني عبر فيسبوك.

وقال فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر: "لن نبكي على الإصابات ولا على رحيل محمد صلاح ولكن يجب أن نكون جاهزين دائما.. نحن جاهزون بصورة جيدة، المباراة المقبلة مواجهة كبيرة، ولا يوجد أي منتخب سهل، قارة أفريقيا بها تطور كبير جدًا، ومستعدون للتأهل للدور المقبل".

وواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته بمدينة سان بيدرو بكوت ديفوار ، استعدادا لمواجهة منتخب الكونغو الديموقراطية في العاشرة مساء الأحد المقبل في دور الستة عشر بكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤.

دور الـ 16 ببطولة إفريقيا

وتأهل الفراعنة تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، بعد احتلال وصافة المجموعة الثانية، بثلاثة تعادلات، بنتيجة واحدة 2 - 2 أمام موزمبيق وغانا وكاب فيردي.

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

وضمن بحث الجماهير عن قناة مفتوحة تعرض مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 لأمم أفريقيا، سينطلق اللقاء في تمام العاشرة مساء الأحد المقبل، على ملعب لاورينت بوكو.