وزير الخارجية الأوكراني: سيطرة كييف على سمائها مرهون بامتلاك الأسلحة المناسبة

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم السبت إن ضمان السيطرة على الأجواء الأوكرانية هذا العام أمر واقعي تمامًا إذا تلقت البلاد عددًا كافيًا من الطائرات المقاتلة من طراز F-16 والطائرات بدون طيار ومعدات الحرب الإلكترونية والصواريخ.

وأضاف كوليبا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الليتواني جابريليوس لاندسبيرجيس في كييف "كل شيء واقعي، وهذا ما علمتنا إياه الحرب إذا حصلنا على طائرات F-16، وإذا كان لدينا طائراتنا القتالية والاستطلاعية بدون طيار - هذه هي أهمية تعاوننا مع ليتوانيا - إذا كان لدينا أسلحة إلكترونية وصواريخ، فسنتمكن من السيطرة على سمائنا"، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم الأوكرانية.

وأشار إلى أن كل هذه الحلول يجري تنفيذها حاليا، و"لا يوجد شيء غير مسبوق هنا، نحتاج فقط إلى الحصول على كل هذه العناصر بكميات كافية وفي الوقت المناسب".