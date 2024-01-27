الصين تؤكد إجراء اتصالات استراتيجية صريحة وموضوعية ومثمرة مع الولايات المتحدة

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم السبت إن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أجرى 'اتصالات استراتيجية صريحة وموضوعية ومثمرة' مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بهدف تعزيز تعهد قادة البلدين بالحوار.

واضافت الوزارة الصينية أن المسؤولين اتفقا خلال اجتماع بانكوك يومي السبت والأحد على التعامل بشكل صحيح مع القضايا المهمة والحساسة في العلاقات الأمريكية الصينية، وانه على الرئيسين شي جين بينغ وجو بايدن 'الحفاظ على اتصالات منتظمة لتقديم التوجيه الاستراتيجي للعلاقات الثنائية.. والاستفادة بشكل جيد من قنوات الاتصال الاستراتيجية الحالية.'