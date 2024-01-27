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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أشرف أبو الهول: مصر أقنعت إسرائيل بإدخال المساعدات إلى غزة

نتنياهو
نتنياهو

قال الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، إن قرار محكمة العدل الدولية الذي أدان الإبادة الجماعية التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة- رحبت به مصر، رغم تمنيها لو أن القرار كان شمل وقف إطلاق النار وليس مجرد التحقيق في جرائم الإبادة وإدخال المساعدات.

وأضاف مدير تحرير الأهرام، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر أقنعت الجانب الإسرائيلي بإدخال المساعدات من معبر رفح، مشيرًا إلى أن الخطوة القادمة هي تحويل مخرجات المحكمة الدولية إلى مجلس الأمن الدولي.

وأكد أنه من حق جنوب أفريقيا أن تفخر بموقفها من جرائم الاحتلال الإسرائيلي، شارحا أن مجلس الأمن من المتوقع أن يصدر قرارا بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة في ظل تدهور الأوضاع وتساقط الأمطار التي دمرت خيام النازحين علاوة على انتشار الأمراض والجوع.

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