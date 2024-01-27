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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد عملية القلب| صبري عبد المنعم يكشف تطورات حالته الصحية .. خاص

صبري عبد المنعم
صبري عبد المنعم

وجه الفنان صبري عبد المنعم رسالة  طمأنينة إلى كل جمهوره، بعد تعرضه لـ أزمة قلبية مفاجئة، ونقل علي أثرها إلى المستشفى، قائلا: الحمد لله دلوقت بقيت كويس وحالتي الصحية اتحسنت،وشكرا كل جمهوري.

وكشف عبدالمنعم في تصريحات خاصة لصدي البلد عن تحسن في حالته و قال "كنت أعاني من تسارع في نبضات القلب ما سبب لي إجهادًا كبيرًا، وكنت أشعر بآلام بالقلب، فلجأت للدكتور جمال شعبان، وخضعت لجراحة والحمد لله نبضات القلب تتناقص تدريجيًا و الحمد لله الآن أفضل ".

كما حرص الفنان صبري عبد المنعم علي تقديم الشكر للدكتور جمال شعبان لأنه كان يتابع صحته ووقف بجانبه خلال فترة مرضه. 

 وتابع  الفنان صبري عبد المنعم أن فيه أصدقاء مقربين ليا قالوا للدكتور جمال أني تعرضت لوعكة صحية ومفيش ثواني وكنت موجود هنا في الصرح الطبي العظيم ده، وخلال دقايق معدودة كنت بدأت استرد حالتي الصحية، وكل اللي حصلي راح بسرعة شديدة جدا.

وأشار الفنان صبري عبد المنعم إلى انتهائه من فترة العلاج داخل المركز، معقبًا: أنا حاليا خلصت فترة علاجي ولكني قاعد فى فترة نقاهة. 

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IMG-20240127-WA0004 - قص
IMG-20240127-WA0005
IMG-20240127-WA0005

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