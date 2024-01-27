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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بالورود والأعلام..رجال الشرطة يشاركون المواطنين الاحتفال بعيدهم الـ72

عيد الشرطة
عيد الشرطة

تحتفل مصر بعيد الشرطة الـ72 والذي يجسد قيم التضحية والفداء وتلاحم الشرطة مع الشعب لحماية أمنه وترابه واستقلاله، واستعرضت قناة "إكسترا نيوز" في تقرير لها مشاركة رجال الشرطة للمواطنين في الاحتفال، حيث حرصوا على اصطحاب طلبة عدد من المدارس في حافلة مكشوفة تجوب شوارع وميادين القاهرة لنشر الفرحة والبهجة احتفالًا بهذه المناسبة الوطنية الخالدة.

وأعرب عدد من المواطنين عن شكرهم لرجال الشرطة الذين حافظوا على أمن وأمان الشعب المصري، وتضمنت مظاهر الاحتفال نزول رجال الشرطة في أنحاء الوطن إلى الشوارع والميادين للاحتفال مع المواطنين بهذا الحدث الوطني الذي يعد علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث، حيث وزرعوا الورود والأعلام في مختلف المحافظات.

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